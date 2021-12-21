Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 08:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada, iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sözde örgüt sorumlularıyla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu bilgisi verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Vergi muafiyeti kanun teklifi komisyondan geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz