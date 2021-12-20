Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, siyasi sürecin gecikmesinin Suriye halkının hem acılarını hem ihtiyaçlarını artırdığına dikkati çekti.

"Tarih, bu konseyi 'hashtag' nesli olarak tanımlayacak"

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizine çözüm bulma konusundaki başarısızlığına dikkat çeken Sinirlioğlu, şunları söyledi:

"Hashtag iyi hoş ama başını sokacak bir ev daha iyi. Korkarım tarih bu konseyi hashtag nesli olarak tanımlayacak. Sizlere Suriye halkının son şansı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Elimizden bu kadarı mı geliyor? Suriye halkını kurtarmak için gerçekten bir şeyler yapabiliriz."

"Terör örgütü liderlerine serilen kırmızı halılarınız kana bulanabilir"

Suriye'deki durumun aynı zamanda terör örgütleri için "üreme alanı" oluşturduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, DEAŞ ile mücadele adı altında terör örgütü PKK'ya destek verenlere ise şu sözlerle eleştirdi:

"DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütü uzantılarını desteklemenin umduğunuz sonuçları vermeyeceğini uyarmak benim görevim. BM üyesi tüm ülkelerden terör örgütü liderlerine kırmızı halı sererken dikkatli olmalarını istiyorum. Kırmızı halılarınız çok hızlı bir şekilde kana bulanabilir. Elinizde masum Suriyelilerin kanının olmasını istemezsiniz."