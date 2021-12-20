Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
[Fotoğraf: AA]
Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Goran Misovski'nin yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki heyetle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.
Şentop ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek ve mecliste milletvekillerine hitap edecek.
Başkan Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni de ziyaret edecek.
Etiketler: Kuzey Makedonya Mustafa Şentop TBMM
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