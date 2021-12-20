TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin ilk bölümü için beraberindeki heyetle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.

Şentop ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek ve mecliste milletvekillerine hitap edecek.

Başkan Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüşecek, Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni de ziyaret edecek.