AK Parti'nin hazırladığı asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin kanun teklifi geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle birlikte kapsam da genişledi.

Buna göre, vergi istisnası 18 buçuk milyon işçi ve memuru kapsayacak.

Vergi istisnası maaşların brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için uygulanacak.

Bu sayede memurların maaşlarında da artış yaşanacak.

Kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor.