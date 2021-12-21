Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 00:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vergi muafiyeti kanun teklifi komisyondan geçti
Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılmasını öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin bu hafta Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.
AK Parti'nin hazırladığı asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin kanun teklifi geçen hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen önergeyle birlikte kapsam da genişledi.
Buna göre, vergi istisnası 18 buçuk milyon işçi ve memuru kapsayacak.
Vergi istisnası maaşların brüt asgari ücrete kadar olan kısmı için uygulanacak.
Bu sayede memurların maaşlarında da artış yaşanacak.
Kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşması bekleniyor.
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