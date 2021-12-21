Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası açıkladığı müjdelerle birlikte döviz hızlı düşüşe geçti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden "Yine Haklı Çıktı" etiketiyle konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim bu milletin hukukunu gözettiğini belirten Altun, "Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir.



Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır.



Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun #YineHaklıÇıktı pic.twitter.com/iSvnXXqHBW — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 21, 2021

Altun, Erdoğan'ın yolundan hiçbir zaman dönmediğini vurguladı.