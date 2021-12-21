İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın mücadelesinin merkezinde milletin refahı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı mücadelesinin merkezinde, milletimizin refahını temin etmek var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası açıkladığı müjdelerle birlikte döviz hızlı düşüşe geçti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden "Yine Haklı Çıktı" etiketiyle konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her daim bu milletin hukukunu gözettiğini belirten Altun, "Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 21, 2021
Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır.
Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun #YineHaklıÇıktı pic.twitter.com/iSvnXXqHBW
Altun, Erdoğan'ın yolundan hiçbir zaman dönmediğini vurguladı.
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