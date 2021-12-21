Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te 226 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerinin yol alma çalışması sürüyor.
Kent merkezinde kar kalınlığı 63, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlü Ümit Kurtkan, 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.
Kar yağışı ile birlikte kentteki ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında da belediye ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.
Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceğini duyurdu.
Etiketler: Kar Yağışı
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