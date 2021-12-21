Tarık Zarif Kalabaş idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yeniköy viyadüğü mevkisinde bariyere çarptı. Yardım talebi üzerine otoyol görevlisi Erdoğan Saim de devriye aracıyla kaza yerinde trafik işaretlemesi yapmak için olay yerine gitti.

O esnada aynı yönden gelen Ceyhun Akyelen kontrolündeki otomobil ise kontrolden çıkarak her iki araca çarptı. Kazada, Tarık Zarif Kalabaş ile otoyol görevlisi Erdoğan Saim olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceyhun Akyelen ile aynı araçta bulunan Meliha Meryem Nacar ise yaralandı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.