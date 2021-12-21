T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandı.

Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmalarının tamamlamasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.