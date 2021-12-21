Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 13:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da tramvay hattında teknik arıza
[Fotoğraf: İHA]
T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza oluştu. Ekiplerin arızayı gidermesiyle tramvay seferleri normale döndü.
T4 Topkapı Mescid-i Selam Tramvay hattında oluşan teknik bir arıza nedeniyle tramvay seferleri geçici olarak Karadeniz İstasyonundan aktarmalı olarak yapıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Aktarmalı gerçekleşen seferler nedeniyle Mescid-i Selam Tramvay durağında ara ara yoğunluk yaşandı.
Teknik arıza sonrası ekiplerin güzergahta onarım çalışmalarının tamamlamasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
Etiketler: İstanbul
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