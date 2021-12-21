Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de silahlı kavga: 2 ölü 4 yaralı
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İstanbul Kadıköy'deki bir restoranda iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar ateşlendi, 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı.
Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve silahların ateşlendiği kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.
3 kişi gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul Kavga
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