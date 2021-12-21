Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü asker yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, meslekten ihraç edilmiş eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Esetçe beldesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi ihraç yüzbaşı E.A ile üsteğmen H.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: FETÖ Yunanistan
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