Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamile kadın 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadının hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber oldu.
Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde yaşayan 7 çocuk annesi 9 aylık hamile 37 yaşındaki Sakine Başbuğ'un doğum sancılarının başlaması üzerine ailesi yetkililerden yardım istedi.
Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çabaları sonucu yolu ulaşıma açılan köye giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri, Başbuğ'u 6 saatlik çalışma sonucu Hastaneye ulaştırdı.
Etiketler: Ambulans Kar Yağışı Siirt
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