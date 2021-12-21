Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüpheliler için çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 95 litre etil alkol, 91 litre sahte alkollü içki, 104 şişe sahte bandrollü içki, 86 şişe bandrolsüz alkollü içki, 57 alkol yapımında kullanılan kit, kıyılmış tütün, çok sayıda sigara sarma ve doldurma makinesi, gümrük kaçağı nargile, pipo tütünü, iki ruhsatsız av tüfeği ve 26 fişek ele geçirildi.

8 kişi tutuklandı

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 45 şüpheli hakkında "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "tefecilik", "rüşvet almak" suçundan adli işlem başlatıldı.