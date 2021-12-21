Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akıma kapılan 2 işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri hastaneye kaldırıldı.
Fethiye ilçesi Karagözler Mahalles'ndeki tersanede bakımı yapılan motor yatta çalışan Suriyeli 22 yaşındaki Ethem El Ahmet ile 44 yaşındaki Muhammet El Ahmet elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Ethem El Ahmet'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Muhammet El Ahmet, Hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Elektrik İşçi İşçi Ölümleri Muğla
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