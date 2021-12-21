Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur'un Gümüşkümbet köyünden doğaya salınan 28 koyunun kış aylarında beslenme ihtiyaçları için ekiplerin çalışması sürüyor.

Temin edilen yoncanın Anadolu yaban koyunları için Kevansaray Dağı'nda belirlenen noktalara bırakıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmanın kış ayı boyunca aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürümünün katılımları ile Kırşehir ilinde Anadolu yaban koyunu yemlemesi gerçekleştirildi. Olumsuz hava şartlarından yaban hayvanlarının en az etkilenmesi için çalışmalar sürüyor" ifadelerine yer aldı.

Kırşehir'de, ağustos ve eylül aylarında, Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'ndan temin edilen nesli tehlike altındaki 28 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakıldı. Bölgedeki atıl çeşmeler koyunlar için onarıldı.