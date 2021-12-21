Kar yağışının durması ile birlikte kentte doğa beyaza bürünürken, ağaçların üzeri de karla kaplandı. Görsel bir şölen oluşturan beyaz örtülü çam ağaçları görenleri büyüledi.

Çamlıca bölgesinde asırlık çam ağaçlarını hayranlıkla izleyenler, "Günlerce kar yağışını sabırsızlıkla bekledi. 4 gündür aralıklarla yağan kar bizleri sevindirdi. Doğal güzelliği ile ünlü Çamlıca'da kar bir başka güzel. Asırlık çamların üzerleri karlarla kaplandı. Seyrine doyum olmayan bu güzelliği fotoğraf ve video çekerek kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

Kütahyalı Kerim İbiş ve Özdemir Ervüz de karla birlikte Çamlıca'da kartpostallık bir görüntü oluştuğunu ifade etti.

Mesire alanı olarak da kullanılan Çamlıca'nın karlı güzelliği, dron ile havadan da görüntülendi.