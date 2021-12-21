Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de 6 milyon 100 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 6 milyon 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 6 milyon 100 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Makaron Kaçakçılık
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