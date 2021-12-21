Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Eylül 2017 yılında Tunceli'de bölücü terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda yaralanan Kıran'ın, tedavisi devam ederken yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Kıran için Beşikdüzü ilçesi Sayvancık Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı ifade edilen açıklamada, Ustaoğlu'nun, Kıran'ın yakınlarına başsağlığı dileyerek Türk bayrağı hediye ettiği kaydedildi.