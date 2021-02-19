Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç hocaefendi kısa bir süre önce Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Cenaze programı daha sonra bildirilecektir" denildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası olan Emin Saraç'ın vefatının duyulmasının ardından sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı.

Cenazesi pazar günü

Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi pazar günü öğle namanızın müteakip kılınacak namazın ardından Fatih Camii haziresine defnedilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraç'ın vefatıyla ilgili mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında ''Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun'' dedi

Muhammed Emin Saraç kimdir?

Muhammed Emin Saraç, 1931 yılında Tokat´ın Erbaa ilçesinde doğdu. Dedesinin yanında 6 yaşında Kur'ân-ı Kerîm'i hatmederek hafızlığa başladı.

M. Emin Saraç, 1940–43 yıllarında Niksar-Merzifon'da mukabeleler okudu. 1950'den sonra Ali Haydar Efendi'nin teşvikiyle Mısır'a, kendi deyimiyle "İlim hicreti" için gitti.

Mısır'a giden M. Emin Saraç, El Ezher Üniversitesi'ne kaydolmak için sınavlara girdi. Burada 9 yıl eğitim aldı. M. Emin Saraç, El Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına rağmen Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.

M. Emin Saraç, 1958 yılının sonunda kardeşi Osman ile İstanbul'a döndü. Döndükten 6 gün sonra yeni bir teklifle ilim hayatına devam etme fırsatı buldu. Dönemin İstanbul İmam Hatip Lisesi müdürünün daveti üzerine hocalık yaptı.

2 binden fazla öğrenci yetiştirdi

M. Emin Saraç, 1960'lı yıllarda zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

M. Emin Saraç, Osmanlı ulemasının müstakîm çizgisini takip etti. İhlas ve takvası, samimiyet ve şahsiyeti, edeb ve ahlakı ile sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdir edilen bir âlim oldu. 2 binden fazla öğrenci yetiştirdi.

Saraç, yurtdışındaki ilim meclislerinde defalarca Türkiye'yi temsil etti. Mısır, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuveyt, Hindistan, Pakistan ve diğer İslam ülkeleriyle ilmî irtibatını devam ettirdi. Yurt dışından gelen İslam âlimlerinin ilk aradıkları kişi oldu.