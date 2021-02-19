Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teneke kutuya başı sıkışan köpeği belediye personeli kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başı teneke kutuya sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Eriklik Caddesi'nde başı teneke kutuya sıkışmış köpeği gören 3 arkadaş, hayvanı kurtarmak için bir süre uğraştı. Köpeğin başını kutudan çıkaramayan 3 arkadaş, durumu belediyeye bildirdi.
Safranbolu Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkardı.
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