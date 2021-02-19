Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da kış lastiği bulunmayan 113 sürücüye 95 bin 598 lira ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, kış lastiği bulunmayan 113 aracın sürücüsüne 95 bin 598 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, geçen yıl 1 Aralık ile 17 Şubat arasında gerçekleştirilen kış lastiği denetimlerinde, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan 58 bin 966 araç kontrol edildi.
Denetimlerde, kış lastiği kullanılmayan 113 aracın sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu gereğince 846'şar lira olmak üzere toplam 95 bin 598 lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: Kış Lastiği
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