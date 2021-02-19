İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meydan Mahallesi'nde kumar oynandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evde kumar oynayan 14 kişi suçüstü yakalandı.

Kişiler hakkında, kumar oynamak ve COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 59 bin 254 lira para cezası uygulandı.

Ev sahipleri H.B., M.U., Ö.K. hakkında ayrıca kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli süreç başlatıldı.

