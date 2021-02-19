Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin önlem aldığı beldeye bağlı Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Hacıoğlu Mahallesi muhtarı Yalçın Dursun, gazetecilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 evin karantinaya alındığını söyledi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığını belirten Dursun, "3 kişinin sonucu pozitif ama mutasyonlu olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Mutasyonlu olma şüphesiyle karantinaya alındı. 4 hanede 16 kişi kalıyor. Çok hızlı yayılan bir virüs olduğu ve evler de yol kenarına yakın olduğu için ekipler oradaki yolu kapattılar" diye konuştu.

