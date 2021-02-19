Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 22:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
“Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun.”
Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 19, 2021
Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı âlî olsun.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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