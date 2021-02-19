"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesindeki verilere göre toplam aşılama 6,5 milyonu aştı.

Birinci doz aşı yapılanların sayısı 5 milyon 494 bini aşarken, 1 milyon 17 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.

65 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek.

İkinci aşamanın ilk kısmında asker, polis ve kritik görevlerde çalışanlar aşılanacak.

Türkiye'nin aşı haritasına bakıldığında 1 milyon 49 bini aşkın kişiyle İstanbul ilk sırada yer alıyor.