Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 22:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.
Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 19, 2021
Cumhurbaşkanı Yardımcımız @fuatoktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile "Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu"nun imzasını attık.
Yeni ufuklar açması dileğiyle. pic.twitter.com/7hzhK2el04
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Fuat Oktay
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