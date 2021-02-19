Bakan Selçuk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlattıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz.



Cumhurbaşkanı Yardımcımız @fuatoktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile "Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu"nun imzasını attık.



Yeni ufuklar açması dileğiyle. pic.twitter.com/7hzhK2el04 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 19, 2021