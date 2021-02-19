Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzik grubunun solisti uyuşturucudan gözaltına alındı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle Rubato müzik grubunun solisti Özer Arkun’u gözaltına aldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan Özer Arkun'un Üsküdar’daki evine operasyon düzenledi.
Şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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