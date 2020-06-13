Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Doğanlar Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde Mehmet Köse'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: muğla haber muğla ev yangınıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 11:30
Son Haberler
- 11:46
- 11:49
- 11:37
- 11:56
- 11:33
Sıradaki Haber
Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz