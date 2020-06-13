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Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı.
Adana'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar güvenlik güçleri tarafından hız kesmeden devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 29 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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