Suriye'de iç savaştan kaçan sığınmacıların, Avrupa'ya gitmek için verdiği mücadele koronavirüs salgını sürecinde de devam etti.

Dünya kamuoyunun gözü önünde insan haklarını ihlal ederek sığınmacıları sınırlarına sokmayan Yunanistan, bu süreçte dikkatlerin pandemiye çevrilmesini de fırsat bilerek müdahalelerini sertleştirdi.

Yunanistan bu kez koronavirüs salgınını bahane ederek 97 günde 1080 sığınmacıyı Türk kara sularına gönderdi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle yıllardır süren insani krizin farklı bir boyutu da Yunanistan'ın deniz ve kara sularında yaşanmaya devam ediyor.

Haziran'ın ilk 5 gününde 295 sığınmacı gönderildi

Haziran ayının ilk 5 gününde 295 sığınmacının Türk kara sularına gönderildiği öğrenildi. Koronavirüs salgını sürecinde Mart ayında 66, Nisan'da 165 ve Mayıs'ta 554 sığınmacı Yunan kara ve deniz sınırlarından sürüldü.