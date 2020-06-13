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Beyoğlu'nda iş yerinde patlama
[Fotoğraf: İHA]
Beyoğlu Okmeydanı'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı. Okmeydanı'nda bulunan iş yerindeki patlamanın oksijen tüplerinden kaynaklandığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde ve sokak patlamanın etkisiyle büyük hasar oluştu.
Etiketler: son dakika Beyoğlu OkmeydanıSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:20
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