Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 19:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da suç örgütü operasyonu: 33 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da, tehdit ve cebir uygulayarak turistik işletmeleri ele geçirmeye çalışan 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 33 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye'de bir otel ve bazı eğlence mekanlarının suç örgütleri tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı.
Kamuoyunda Sarallar çetesi, Sauna çetesi ve Siverek grubu olarak bilinin 3 ayrı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.
Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'de çok sayıda adrese baskın yapıldı. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Muğla Suç Örgütü
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