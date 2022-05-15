Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkiinde başlayan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

TEM kara yolunda Gaziosmanpaşa'da başlayan trafik yoğunluğu Kağıthane girişinde normale dönerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sorun yaşanmıyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer ile Esenyurt'ta trafik ana arterler ve yan yollarda normal seyrediyor.

D-100 kara yolu Beylikdüzü mevkiinde trafik her iki yönde ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkileriyle TEM Ataşehir, Ümraniye ve köprü girişlerinde yoğunluk yaşanmıyor.

Piknik alanları ve sahillerde araç yoğunluğu

Kentteki piknik alanları ve sahillerde araç yoğunluğu görülüyor. Toplu taşıma ile Marmaray, metro ve metrobüs duraklarının da kalabalık olduğu gözlendi.

Haliç sahili boyunca vatandaşlar güzel havanın tadını piknik yaparak çıkardı, Beşiktaş sahil şeridinde de yürüyüş yapanlar dikkati çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması'na göre, kentte saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Öte yandan Arnavutköy'deki mesire alanları da piknik yapmak isteyenlerle doldu.