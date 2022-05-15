Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Viranşehir Mahallesi'nde vatandaşlar, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının hareketsiz halde sahilde durduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Mezitli Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
Etiketler: Mersin Caretta Caretta
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