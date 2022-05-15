Ilgardere ormanlık alanda, orman ağaçlarının bakımı ve seyrekleştirme çalışmasında bulunan iş makinası bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine orman itfaiye ve belediye itfaiye araçları sevk edildi. Yangınına zamanında müdahale ederek söndürdü. İş makinası kullanılamaz duruma geldi.