Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisinde orman seyrekleştirme çalışması sırasında iş makinası alev aldı.
Ilgardere ormanlık alanda, orman ağaçlarının bakımı ve seyrekleştirme çalışmasında bulunan iş makinası bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Olay yerine orman itfaiye ve belediye itfaiye araçları sevk edildi. Yangınına zamanında müdahale ederek söndürdü. İş makinası kullanılamaz duruma geldi.
Etiketler: Çanakkale
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