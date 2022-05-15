Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.
Kırılan borudaki su, basıncın etkisiyle tazyikle fışkırarak yola aktı.
Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmeye çalışıyor.
Son Haberler
- 15:11
- 14:47
- 15:08
- 15:08
- 14:41
Sıradaki Haber
Çeşme Limanında kruvaziyer hareketliliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz