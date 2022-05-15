Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çeşme Limanında kruvaziyer hareketliliği
[Fotoğraf: AA]
Malta bayraklı 298 yolculu Azamara Pursuit ve Gemini isimli kruvaziyerler Çeşme Ulusoy Limanına yanaştı.
Sefer programı kapsamında Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemideki turistler, ilçe sokakları ve çarşısı ile Çeşme Kalesi ve Alaçatı'da vakit geçirdi.
Kruvaziyerin bugün 18.00'de Yunanistan'ın Pire Limanına hareket edeceği öğrenildi.
Öte yandan Gemini isimli kruvaziyer de Ege adaları turu yapmak üzere Çeşme Limanına demirledi.
Etiketler: İzmir
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