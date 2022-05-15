Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tur otobüsünün yiyecek dolabından 3 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de bir yolcu otobüsünün yiyecek ve içecek dolabında 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanan yolcu otobüsünün şoförü, yiyecek dolabından sesler gelmesi üzerine aracı durdurdu.
Muavin koltuğunun altında bulunan dolabı açan şoför, yaklaşık 1 metrekarelik alanda sıkışmış vaziyette 3 kişinin olduğunu gördü.
Otobüsün mola verdiği sırada saklandıkları düşünülüyor
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, dolaptaki 3 kişiyi çıkardı, otobüste detaylı arama yaptı.
Filistin ve Fas uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin, otobüsün mola verdiği sırada gizlice dolaba girdikleri tahmin ediliyor.
Düzensiz göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Edirne
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