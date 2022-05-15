Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.