Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sağanak Hava Durumu Yağış Meteoroloji
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