Halil İbrahim Katipoğlu'nun kullandığı otomobil, Sinop istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı ardından evin bahçe duvarına çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada Halil İbrahim Katipoğlu olay yerinde, Aykut Uyanık ise ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Yaralı Latif Hasbolat ise Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.