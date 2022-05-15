Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Tuşba ilçesinde yol düzeltme çalışması yapan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlçenin Ayanıs Mahallesi Paraşüt Tepe mevkiinde meydana gelen kazada, bölgede yol düzeltme çalışması yapan bir iş makinesi uçurumdan yuvarlandı.
Bölgeye asker, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yaralı 2 kişiyi bulundukları bölgeden alarak ambulansa teslim etti.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, iş makinesinin bulunduğu bölgeden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.
Etiketler: Van İş Kazaları AFAD UMKE
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