Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 Mayıs'ta Şehit Mehmet Mahallesi'nde önleyici kolluk faaliyeti sırasında 17 Yemen, 4 Senegal, 6 Eritre uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, ormanlık alanda yakaladıkları 4 şüpheliyi geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına aldı.
Olayda 1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa cihazı, 1 akü ve 60 litre benzin ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Düzensiz göçmenler, idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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