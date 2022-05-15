Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 08:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremi AFAD sosyal medya hesabından duyurdu.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, saat 08.34'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 26.52 km.Cyclades (Yunanistan), 183.18 km. Bodrum (Mugla)
Tarih-Saat : 15.05.2022, 08:34:37 TSİ
Enlem : 36.0940 N
Boylam : 25.4740 E
Derinlik : 13.80 km
Detay : https://t.co/YjUeQs8OIk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Ege Denizi Deprem
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