Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 05:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ticari aracın, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih Beldesi'nde gece yarısı 01.00 saatlerinde belde girişinde bulunan kavşakta meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Uzunköprü istikametinden, Edirne istikametine seyir halindeyken Kırcasalih Beldesi girişine geldiği sırada, yola çıkan ticari araca çarptı.
Kazada, 2 otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, polis ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Sağlık ekipleri hurdaya dönen 2 otomobildeki sürücü ve yolcuları araçtan çıkararak ambulanslarla, Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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