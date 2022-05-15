Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 00:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ses hızını aşan askeri uçaklar "sonik patlama"ya neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki patlama paniğe neden oldu. Yapılan incelemeler sonucunda bir olumsuzluğa rastlanmadı. Sesin iki F-16 uçağının ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle oluştuğu belirtildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki patlama meydana geldi.
Çevre ilçelerden de duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.
İhbar üzerine ekipler bölgede seferber oldu. Patlamanın nedenini bulmaya çalıştı. Ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Sesin iki F-16 uçağının bölgeden geçerken ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle oluştuğu tespit edildi.
Etiketler: Kastamonu
Son Haberler
- 00:49
- 00:14
- 00:04
- 23:50
- 23:52
Sıradaki Haber
İstanbul ve Van'da 1373 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz