Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe iki patlama meydana geldi.

Çevre ilçelerden de duyulan patlama sesleri, paniğe neden oldu.

İhbar üzerine ekipler bölgede seferber oldu. Patlamanın nedenini bulmaya çalıştı. Ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Sesin iki F-16 uçağının bölgeden geçerken ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle oluştuğu tespit edildi.