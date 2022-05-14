Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Edirne'de fünye ile patlatılan şüpheli çanta boş çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanında unutulan bir çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.
Edirne kent merkezinde bulunan Sabuni Mahallesi’nde hareketli dakikalar yaşandı.
5 asırlık tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nın yanına bir çanta bırakıldı. Çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölge, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile patlattı.
Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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