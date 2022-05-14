Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da tekne yangını
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli teknede yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada bulunan 10 metre uzunluğundaki teknede yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Bir römorka bağlanarak marina dışına çekilen teknedeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
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