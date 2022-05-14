Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahipsiz köpeklerden kaçarken düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Getty (Arşiv)]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde korktuğu sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşerek yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
6 Mayıs'ta İnönü Mahallesi'nde iş yerinin önünde duran 44 yaşındaki Oktay Tokmak, bir grup sahipsiz köpeği görünce korktu.
Köpeklerden geri geri yürüyerek uzaklaşmaya çalışırken dengesini yitiren Tokmak, düşerek başından yaralandı.
Kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alınan Tokmak, yaşamını yitirdi.
Tokmak'ın cenazesi Ceyhan'da Nazımbey Yeniköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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