Teknolojiyle değişen dünyanın sorunları ele alındı. Gençler, alanında uzman isimlerle, geleceğe dair sorulara cevaplar aradı.

TRT World Forum’un gençlere yönelik etkinliği 'Next by TRT World Forum' ilk kez düzenlendi.

Foruma, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.

Sobacı, "Next gençliği ve geleceği bir araya getiren organizasyon. Tabii gençlik ve gelecek bir araya geldiğinde ona mutlaka 3. bir kavramı eklememiz gerekiyor o da umut kavramı" diye konuştu.

"Gençlerin yenilikçi fikirlerini çözüme dahil edemezsek zorlanırız"

Pandemiden sonra ilk kez misafirlerini ağırlayan TRT World Forum gençlerden yoğun ilgi gördü.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, gençlerin geleceği inşasında, bu gibi organizasyonların önemini vurguladı

“Yaratıcı fikri, yenilikçi bakış açısını sorunların çözümüne dahil etmezseniz, bugünün sorunlarının çözümü noktasında çok daha zorlanırsınız. O nedenle biz bugün teknolojiyi bir önceki nesle göre çok daha yaratıcı bir şekilde kullanan, sonuç odaklı bir şekilde kullanan gençliğe bu etkinlikle odaklanmak istedik. TRT World Forum'un çatısı altında gençleri de bu sürecin parçası yapmak istedik."

İklim değişikliğinden metaverse'e kadar çok sayıda konu ele alındı

Foruma, alanında öncü, yerli ve yabancı isimler katıldı. Gençlerle deneyimlerini paylaşan katılımcılar, etkinliğin önemine dikkati çekti.

Forumda, iklimden sürdürülebilir iş modellerine ve değişen teknolojinin yaşamdaki etkilerine kadar çok sayıda konu ele alındı.

Mars Generation Kurucusu Abigail Harrison, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Bu etkinlikte pek çok genç beyne seslenmiş olmanın benim için ne kadar büyük onur ve gurur olduğunu ifade edemem. Umuyorum izleyiciler arasındaki gençler, görmek istediğimiz geleceği inşa etmenin bir parçası olurlar.”

Sosyalben Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Biz gençlerin birbiriyle olan yüz yüze veya dijitaldeki temasları yani networking birbirimizi tanıma, birbirimizin işlerini öğrenme anlamında çok kıymetli buluyorum. Ben çok kıymetli bir liderlik ve öncülük yaptığını düşünüyorum bu etkinliğin."

Şef Refika Birgül ise “Enerji çok iyi geldi. Gelir gelmez farklı dillerdeki insanların dilleri döndüğünce bir şeyler anlatması çok güzel. Ben çok inanıyorum geleceği hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Etkinliğe binlerce genç katıldı

Forumda panellerin yanı sıra NFT atölyesi gibi çalışmalar da yer aldı.

Gençler, dijital ortamda grafiti çizip, VR gözlüğü ile metaversü deneyimledi.

