Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:
"Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum."
Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü tebrik ediyor; sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/CUF4SdSFAl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 20:49
- 20:56
- 20:38
- 20:36
- 20:25
Sıradaki Haber
GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz