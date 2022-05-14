Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum."