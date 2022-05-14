Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı öncesi konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleriyle ilgili, "İki ülkenin dışişleri bakanları ile görüşeceğiz. Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür. Müttefik olacak bir ülkenin YPG/PKK'ya destek vermemesi gerekiyor. Terör örgütlerine destek vermeleri kabul edilemez." dedi.

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